هيئة الأمر بالمعروف بمكة تواصل تنفيذ خطتها الميدانية خلال إجازة منتصف العام

واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ خطتها الميدانية المتزامنة مع إجازة منتصف العام، بتقديم خدماتها التوعوية والإرشادية في الأسواق والشواطئ والمتنزهات والمجمعات التجارية والأماكن العامة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الخطة راعت المسار التوعوي، وأولته أهمية كبيرة؛ ليلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع، وذلك بإعداد الوسائل التوعوية اللازمة والمثالية.

وأشار العمري إلى أن الخطة تتضمن أيضًا، الاهتمام ببذل المعروف لعامة المواطنين، وإقامة الصلوات ودعوة الناس وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لأداء شرائع الدين، إلى جانب إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ونوه العمري بتسيير الهيئة دوريات ميدانية، منها دوريات راجلة في الأسواق والشواطئ والأماكن العامة والمتنزهات، قدم المكلفون فيها النصح والتوجيه بأسلوب تربوي علمي ومهني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق خطة ميدانية منظمة للعمل الميداني والتوجيهي للقيام بالواجب الشرعي المناط بالهيئة.