بـ568 ألف معتمر.. باكستان تتصدر الدول الأكثر قدوما لأداء العمرة

تصدرت باكستان قائمة الدول الأكثر قدوما لإداء العمرة منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 14 من جمادى الأولى 1441هـ، وذلك بوصول 568,536 معتمرا منها.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج؛ حيث يعرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر مختلف المنافذ، والدول الأكثر قدومًا لموسم العمرة، وأعداد المعتمرين المغادرين.

وكشفت الإحصاءات الرسمية للمؤشر العمرة الأسبوعي، صدور 2,716,858 تأشيرة عمرة، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,412,572 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة2,037,631 معتمرًا أتموا المناسك.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب بعد باكستان، إندونيسيا 505,217، وثالثا جاءت الهند 292,822 ، ثم مصر 137,834 ، وماليزيا خامسا بـ 124,951 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: تركيا 94,854 ، بنجلاديش 90,894، الجزائر 89,006، الإمارات 55,288 فلسطين 48,951 معتمرًا.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، فوصل عبر المنافذ الجوية 2,272,163 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 133,110 معتمرين، فيما وصل 7,299 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

وأوضح المستشار المشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أيمن بن محمد العرفج, أن عدد الوثائق التأمينية الشاملة للمعتمرين التي أصدرتها الوزارة منذ بداية عام 2020 وحتى يوم أمس الخميس 14 للمعتمرين بلغت 179,595 وثيقة منها 37,158 وثيقة فعالة.

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يُذكر أن وثيقة التأمين الشامل التي تتاح للمعتمرين من خارج المملكة تقدم لهم الخدمات الصحية وتعوضهم في حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث من خلال رقم جواز السفر الخاص بالمعتمر.

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