ضبط 3215 مركبة مخالفة لقواعد الانتظار بأماكن ذوي الإعاقة

أعلن المرور السعودي، اليوم الجمعة، ضبط 3215 مركبة خالف أصحابها قواعد الانتظار في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال المرور السعودي: ضبطت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، 3215 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن غير المخصصة لهم.
وأوضح المرور، أن تلك الضبطيات، جاءت ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهاب المرور السعودي، بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة بنظام المرور.
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