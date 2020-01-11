شرطة عسير تطيح بلصوص متاجر «الهواتف المحمولة» بخميس مشيط

ألقت شرطة منطقة عسير القبض على مرتكبي سرقة متاجر الهواتف المحمولة في محافظة خميس مشيط.
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، إن شرطة محافظة خميس مشيط باشرت الأربعاء ثلاثة بلاغات عن جريمة، سرقة متاجر الهواتف المحمولة، وذلك بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعرض عدد من متاجر بيع الهواتف المحمولة للسرقة.
وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه تم القبض على مرتكبي الجريمة، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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