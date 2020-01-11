الزكاة والدخل: القيمة المضافة تطبق على سلع المعارض «المسجلة» دون النظر إلى تاريخ تصنيعها

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن جميع السلع المبيعة من معارض مسجلة بالنظام الضريبي خاضعة لضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن تاريخ تصنيع تلك السلعة.

جاء ذلك ردًا من الهيئة، على سؤال أحد المتابعين، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» على موقع «تويتر» قال فيه: «هل يحق لمعرض السيارات ان يأخذ قيمة ضريبة ٥٪ على سيارات موديل 2017؟».

وقالت الهيئة: إن كل السلع التي يتم بيعها بعد 1 يناير 2018 خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، إذا تم بيعها من معرض مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن تاريخ التصنيع.

يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، تشمل المجالات المشمولة في ذلك النظام بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تُفصِّل قواعد التنفيذ، لتزويد المنشآت بمعلومات كافية؛ لاستيفاء متطلبات الامتثال الضريبي.

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