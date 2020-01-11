أمانة القصيم تنهي أعمال الربط بالنظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية

أعلنت أمانة منطقة القصيم؛ ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، انتهاء أعمال الربط بالنظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية «مراسلات»، لإنجاز المعاملات؟

جاء ذلك في بيان لأمانة المنطقة، عبر حسابها بموقع «تويتر» أكدت خلاله، أن إعمال الربط بالنظام الموحد للملاسلات الحكومية أنجزت عبر النظام المركزي لوزارة الشؤون البلدية والقروية ويتيح النظام تبادل المراسلات بمستوى متقدم من الأمان والسرعة والموثوقية.

يُشار إلى أن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) مبادرة بناء نظام إلكتروني وطني موحد للمراسلات الحكومية وذللك بتطوير منصة إلكترونية تشمل جميع الجهات الحكومية من أجل إعداد المراسلات والوثائق وتبادلها وتتبعها واسترجاعها.

وقد جاء نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني نتيجة تطور المسيرة التنموية في المملكة وظهور عدد من الجهات الحكومية المستقلة كالهيئات وغيرها؛ ما أدى إلى زيادة عدد المراسلات بين تلك الجهات.

ويعد برنامج «يسّر» الراعي الرسمي لإطلاق هذا المشروع بحيث يتولى البرنامج الإشراف الفني والإداري على تطبيق وتنفيذ النظام لضمان نجاحه وتدعيم الرؤية التكاملية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة.

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