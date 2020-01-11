«البيئة»: 11.1 مليون ريال قيمة الدعم المقدم لصغار مربي الإبل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، أن الدعم المالي المقدم لصغار مربي الإبل مع بداية العام الجاري، بلغ 11.1 مليون ريال شهريًّا.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الوزارة: إنه مع بداية عام ٢٠٢٠ بلغ إجمالي الدعم المالي المقدم لصغار مربي الإبل 11.1 مليون ريال شهريًّا ضمن برنامج الإعانات الزراعية لمربي الماشية.

وعبر إنفوجراف، أوضحت الوزارة، أنها توفر دعمًا مباشرًا غير مسترد لجميع صغار مربي الماشي في المملكة، الذي تنطبق عليهم الشروط، وذلك ضمن برنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة تقديم دعم مالي لصغار مربي الأغنام، بلغ مع بداية العام الجاري (66.3) مليون ريال شهريًّا، وذلك ضمن برنامج الإعانات الزراعية لمربي الماشية الذي تنطبق عليهم الشروط.

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