مدني جدة: السيطرة على حريق برج تحت الإنشاء

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، بأن عمليات 911 تلقت في تمام الساعة 05:20:13 وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة ووصلت أول فرقة في تمام الساعة 05:29

وأضاف بأن الحادث كان عبارة عن احتراق مبنى سكني تجاري تحت الإنشاء مكون من برجين تبلغ عدد أدوار أحدهما37 دورا، والآخر 36 دورا، واقتصر الاحتراق على قوالب معدنية مدعمة بقطع خشبية تستخدم لعمل الصبات الخرسانية، وكان الاحتراق في عدد دورين ساعد في انتشارها ارتفاع المبنى وسرعة الرياح.

وقال بأنه تم تقييم الموقف فوراً وطلب المعدات المساندة وطيران الأمن للمشاركة في عمليات المكافحة، وعملت الفرق على التوغل داخل البرج وقامت بعمليات الإطفاء وتمشيط الموقع، وأشار إلى أنه تم إخلاء الأبراج المجاورة والمواقع الحيوية المحيطة احترازيا، وقاموا مع الجهات الأمنية بمنع دخول المارة وسحب السيارة المتوقفة.

وأبان العقيد القرني، أنه تم احتواء الحادث ومنع انتشاره مع الاستمرار في عمليات المكافحة مع ارتفاع في نسب السيطرة حتى تمت السيطرة الكاملة على الحادث في تمام الساعة 18:40

وأشار أنه تم إبقاء عدد من الفرق بالموقع للقيام بعمليات التبريد والتمشيط ومراقبة الموقع.

واختتم العقيد القرني تصريحه، لم تسجل إصابات أو وفيات بالحادث،مشيداً بتعاون المواطنين وكافة الجهات الحكومية التي شاركت بالحادث وأن إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.