CES 2020: نظرة على لابتوبات الجيل الخامس التي ستتوفر خلال العام

︎ :

.

لم تعد تقنيات اتصال الجيل الخامس مقتصرة على الهواتف الذكية التي بدأت بالظهور بدايةً من الربع الأخير من 2019، لتبدأ التفنية بشق طريقها نحو أجهزة اللابتوب والتي بدأت فعلاً العديد من الشركات بالكشف عن نسخها خلال معرض CES 2020 وهي كالتالي:



Dell Latitude 9510

لابتوب ديل Dell Latitude 9510 يعد أخف فئته من ذوات شاشات 15 بوصة حيث أعنلت عنه الشركة خلال فعاليات مؤتمر CES بشاشة 15 بوصة بقوة إضاءة 400 نت ودقة عرضة HD ووزن 1.5 كجم مع بدن من الألمينيوم وبطارية تكفي 30 ساعة يدعم Wi-Fi 6 وخيار دعم تقنية اتصال الجيل الخامس.

اللابتوب سيتوفر في السوق في 26 مارس القادم بسعر يبدأ من 1,799 دولار ويرتفع وفقاً للمواصفات المضافة.

Advertisements



HP Elite Dragonfly G2

لابتوب اتش بي HP Elite Dragonfly G2 أصغر لابتوب من الفئة المتحولة 2 في 1 بقياس شاشة 13.3 بوصة، وهو الجيل الثاني من النسخة الأولى Elite Dragonfly التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، بحيث سيأتي Elite Dragonfly G2 بخيار دعم اتصال الجيل الخامس وعدد من الميزات المرفقة كتتبع موقع تواجد الجهاز،مع توقع أن يتوفر في السوق في منتصف العام الجاري.

Lenovo Yoga 5G

لابتوب لينوفو يوغا 5G أول لابتوب يتم دعمه برقاقة كوالكوم 8cx 5G المخصصة لأجهزة الكمبيوتر ويكون سباق للتوفر في السوق حيث سيصل ربيع العام الجاري بسعر يبدأ من 1500 دولار، مع العديد من الميزات بشاشة 14 بوصة بقوة إضاءة 400 نت ووزن 1.3 كجم وبطارية تدوم حتى 24 ساعة وفقاً لتصريح الشركة.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

لابتوب لينوفو القابل للطي ThinkPad X1 Fold بشاشة 13.3 بوصة من نوع OLED يعمل بنسخة ويندوز 10 برو..، اللابتوب يملك لوحة مفاتيح لمسية للعمل السريع مع إمكانية تزويد بلوحة مفاتيح عادية عبر اتصال بلوتوث.

الجهاز سيتوفر في منتصف العام الجاري بسعر يبدأ من 4,500 دولار بحيث سيكون خيار دعم اتصال الجيل الخامس أحد الخيارات المرفقة في المستقبل حسب ما وضحت الشركة.

