︎ : . أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أمس الجمعة، تحذيراً أمنياً عالي المستوى بخصوص ثغرة أمنية في متصفح جوجل كروم لأنظمة ويندوز. وأوضح المركز أن الثغرة التي عالجتها شركة جوجل بالتحديث..، كانت تمكن المهاجم عن بعد من استغلال الثغرات بتثبيت برمجيات خبيثة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمكّن المهاجم من تثبيت برمجيات خبيثة..تحذير من ثغرة في “جوجل كروم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.