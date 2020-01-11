السعودية اليوم / ديوان البلاط السلطاني العماني : وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور



مسقط 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني أمس وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور .

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني : " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له - بإذن الله تعالى - حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020 بعد نهضة شامخة أرساها خلال خمسين عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرةٍ حكيمةٍ.

مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها ، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة ، وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا.

// انتهى //

06:28ت م

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