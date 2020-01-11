

واشنطن 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لشبكة فوكس بيزنس الأمريكية اليوم الجمعة إن اتفاق المرحلة (1)التجاري الأمريكي الصيني في طريقه لأن يجري التوقيع عليه في 15 ينايرالجاري.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في مقابلة إن ترجمة نص الاتفاق ”جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة“ مضيفا أنه تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم امس حول الاستعدادت للتوقيع.

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كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / المستشار الاقتصادي للبيت الابيض: اتفاق التجارة بين أمريكا والصين في طريقه للتوقيع 15 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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