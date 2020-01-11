شاهد: صورة نادرة لأبناء الملك فيصل في طفولتهم

نشر حساب الملك فيصل على انستجرام ، صورة نادرة لأبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله . وأظهرت الصورة، التي نشرها الحساب أمس الخميس ، أبناء الملك فيصل ، الأمراء خالد وتركي الفيصل، فضلًا عن الأمراء سعود وسعد وعبد الرحمن وبندر الفيصل .
كما أظهرت الصورة الدكتور رشاد فرعون، وعبدالقادر إدريس ، رحمهم الله.
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