شاهد: صورة نادرة لأبناء الملك فيصل في طفولتهم

نشر حساب الملك فيصل على انستجرام ، صورة نادرة لأبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله . وأظهرت الصورة، التي نشرها الحساب أمس الخميس ، أبناء الملك فيصل ، الأمراء خالد وتركي الفيصل، فضلًا عن الأمراء سعود وسعد وعبد الرحمن وبندر الفيصل .

كما أظهرت الصورة الدكتور رشاد فرعون، وعبدالقادر إدريس ، رحمهم الله.