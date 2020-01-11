وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد

︎ . أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان وفاة السلطان قابوس.

وأكد ديوان البلاط السلطاني تعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية : ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10 يناير لعام 2020.





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