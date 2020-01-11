السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تؤكد إصابة اثنتي عشرة حالة جديدة بمرض الإيبولا في الكونغو الديمقراطية



الأمم المتحدة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

أكدت منظمة الصحة العالمية ظهور اثنتي عشرة حالة إصابة جديدة بالإيبولا، في إقليم كيفو الشمالي ومقاطعة إيتوري، في الفترة من 1 إلى 7 يناير، مشيرة إلى أن تسع مناطق شهدت ظهور الحالات الجديدة هذا الأسبوع، في أربع نقاط صحية هي بوتيمبو، مامباسا، مانجينا، وبيني.

وأفادت المنظمة في بيان لها اليوم، أنه خلال الـ 21 يوما الماضية (18 ديسمبر 2019 إلى 7 يناير 2020) تم الإبلاغ عن 41 حالة مؤكدة من 13 منطقة صحية في كيفو الشمالي وإيتوري، مشيرة إلى أن منطقة مابالاكو الصحية لا تزال هي النقطة الرئيسية للفاشية بعد أن أبلغت عن 49% من الحالات المؤكدة خلال الـ 21 يوما الماضية.

وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من أن غالبية الحالات مرتبطة بسلاسل انتقال معروفة، إلا أن هناك مخاوف بشأن إعادة إدخال المرض في المناطق الصحية التي توجد بها أعداد كبيرة من السكان، وكان قد تم إعلانها مناطق خالية من المرض، مثل بوتيمبو وكاتوا ومناطق بني الصحية.

وبينت منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن مصادر التعرض لخمس حالات جديدة في منطقة كالونجوتا الصحية، فيما لا تزال أربع حالات جديدة تم الإبلاغ عنها في منطقة مامباسا الصحية في الأيام الـ 21 الماضية، قيد التحقيق حاليا.

يذكر أن المنظمة أشارت في 7 يناير إلى إبلاغها عما مجموعه 3392 حالة إصابة بالإيبولا، بما في ذلك 3274 حالة مؤكدة و118 حالة محتملة، توفيت منها 2235 حالة.

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