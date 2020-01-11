

أبها 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعرض عدد من متاجر بيع الهواتف المحمولة للسرقة، فقد باشرت شرطة محافظة خميس مشيط يوم الأربعاء الموافق 13 / 05 / 1441هـ ثلاثة بلاغات عن الجريمة، وتم بتوفيق الله القبض على مرتكبيها، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. // للصحف //

// انتهى //

22:53ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة عسير تقبض على مرتكبي سرقة متاجر الهواتف المحمولة بخميس مشيط // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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