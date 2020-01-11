شكرا لقرائتكم خبر عن أيتام الحضانة الاجتماعية يشاركون في «شرقية خضراء» والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن مبادرة «شرقية خضراء» والتي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية، ودشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مؤخرا، تأتي ضمن برامج أمانة المنطقة الشرقية والبلدية في التشجير وزيادة نسبة الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد منها. وتهدف المبادرة لنشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليه، وتم إعداد خطة لاستهداف المدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع بالمحافظة والميادين والحدائق العامة، وتشمل زراعة 4000 شجرة كمرحلة أولى، حيث تستهدف المبادرة زراعة 10000 شجرة متنوعة بالمحافظة على عدة مراحل.
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