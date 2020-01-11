شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة إنارة شارع «ابن بطوطة» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الإنارة وضمن أعمالها الدورية بالعمل على صيانة إنارة شارع «ابن بطوطة» بحي الجامعة في مدينة الظهران. يذكر أن إدارة الإنارة بالبلدية قامت مؤخرا وضمن أعمالها الدورية بالانتهاء من عمل صيانة للإنارة لشواطئ نصف القمر وتغيير خلايا ضوئية.

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