شكرا لقرائتكم خبر عن بنود وخدمات تعزز دور منظمي الرحلات السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة عدد من الخدمات، وإحداث تعديلات على بعض مواد لائحة منظمي الرحلات السياحية.

وتضمنت المادة (الثانية/‏1) من اللائحة إضافة خدمات إدارة الوجهات السياحية، وترتيب أعمال الوساطة لدى شركات التأمين المعتمدة من الجهات المختصة، وترتيب خدمات زيارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

وأضافت الهيئة اشتراطات إلى المادة (الرابعة/‏أولا/‏3) من لائحة منظمي الرحلات السياحية، تضمن تقديم دراسة الجدوى لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية لتتواءم مع تحقيق أهداف الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات. وتقديم ما يثبت الربط المباشر مع المنصة الوطنية للرصد السياحي لتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المباشرة من خلال المنصة، والمساهمة في رصد عدد المستفيدين من الزوار في البرامج السياحية المنفذة من قبلهم، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، كما أضافت إلى المادة التعهد بالالتزام على تنفيذ الحد الأدنى للبرامج السياحية للزوار سنويا وفقا لما هو محدد في أدلة الإجراءات.

وأدخلت الهيئة تعديلا على المادة (الرابعة/‏أولا/‏9) من لائحة منظمي الرحلات السياحية، لتصبح كالتالي «تقديم ضمان مالي للهيئة غير مشروط وفق ما تحدده أدلة الإجراءات».

واشترطت استئناف الترخيص وتجديد الترخيص لممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية.