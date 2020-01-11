شكرا لقرائتكم خبر عن رفع وإزالة مخلفات الأراضي الفضاء بـ«قشلة» الظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة النظافة وضمن أعمالها الدورية بالعمل على رفع وإزالة المخلفات بالأراضي الفضاء «القشلة» بمدينة الظهران ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري.

يذكر أن مبادرة معالجة التشوه البصري المكثفة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري لمدن المملكة، عبر معالجة 17 مظهراً مسبباً للتشوه البصري، أبرزها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام.

وأكدت الوزارة أن الفرق الميدانية التابعة للأمانات تتابع العمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتة إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مناطق المملكة.