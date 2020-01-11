شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الأمن يساند 28 فرقة ووحدة لإخماد حريق برج كورنيش جدة والان نبدء بالتفاصيل

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة على الحريق الذي شبَّ في مبنى فندقي قيد الإنشاء بكورنيش البحر الأحمر بجدة، حيث عملت 24 فرقة إطفاء وإنقاذ وعدد من الآليات ووحدات مباشرة حوادث المباني العالية على إخماد الحريق، إضافة إلى الاستعانة بطيران الأمن في عمليات الإطفاء، دون حدوث إصابات أو وفيات بالموقع.

‏وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني: إن العمليات الأمنية تلقت بلاغا فجر يوم أمس الجمعة، مفاده وجود حريق في أعلى برج تحت الإنشاء، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث، ‏حيث شاركت 24 فرقة إطفاء وإنقاذ و4 آليات سلالم، وكذلك عدد 3 وحدات المباني العالية، كما تمت الاستعانة بطيران الأمن في عمليات المكافحة في أعلى البرج.

وأوضح القرني أن الحادث ‏عبارة عن احتراق في الدورين العلويين واللذين توجد بهما سقالات معدنية (قوالب معدنية)، وتمكنت الفرق من الوصول إلى نقاط الحادث واحتوائه والعمل على منع امتداده، وتم التأكد التام من السيطرة على الحريق من خلال عمليات الإخماد والتبريد، كما أبان أنه تم إخلاء الأبراج المجاورة من السكان احترازيا؛ نظرا لتطاير الشرر نتيجة الحريق وشدة الرياح، كما تم إخلاء المناطق المجاورة وقفل منطقة الحادث لضمان سلامة السكان والمارة، مشيرا إلى أنه لم تسجل ولله الحمد إصابات أو وفيات بالموقع، فيما باشرت فرق التحقيق عملها ميدانيا؛ لمعرفة أسباب الحادث.