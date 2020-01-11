شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية الشرقية» تنشر الوعي حول رؤية 2030 وأهدافها والان نبدء بالتفاصيل

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أمس الأول، ورشة عمل خاصة برؤية المملكة 2030، قدمتها أماني الحقباني من مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل في مقر مسرح فرع الوزارة.

وأوضحت مساعد المدير العام لقطاع التنمية ابتسام الحميزي أن الورشة تهدف إلى نشر الوعي الخاص برؤية المملكة 2030، واستعراض أهداف ومبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لتكون أهداف ميثاق الأداء الوظيفي متوافقة ومتجهة مع رؤية الوزارة والمملكة، حيث حرصت الوزارة على نشر الوعي بعمل ورش توعوية متنقلة على مستوى مناطق المملكة، وإن المنطقة الشرقية هي المحطة الأولى لهذه الورش.

وأكدت الحقباني أن الورشة تناولت عدة محاور منها التعرف على برامج تحقيق الرؤية في منظومة العمل والتنمية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتطوير القطاع المالي، والتحول الوطني، وتعزيز الشخصية الوطنية وغيرها من البرامج الموجهة. كما تطرقت إلى استدامة التوعية بمنظومة العمل والتنمية وعرض الأهداف والمبادرات الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، وتمكين المواطنين من خلال الخدمات الاجتماعية، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية، وتحسين ظروف العمل للوافدين، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، ودعم نمو القطاع الربحي وغيرها من أهداف ومبادرات.