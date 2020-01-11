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طرح مشاريع لخدمات الطرق بضاحية الجبيل

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أعلن وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة الشرقية محمد الصفيان، أن بلدية محافظة الجبيل انتهت من تنفيذ أعمال الدفن لعدد من شوارع ضاحية الملك فهد بالجبيل بمساحة 1.200.186 مترا مربعا، ومشروع أعمال سفلتة بمساحة 870.847 مترا مربعا، وتم طلب مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة ضمن المشاريع المستقبلية.

كما تم طرح عدة مشاريع بمخطط ضاحية الملك فهد؛ بهدف استكمال خدمات الطرق، وجارٍ العمل بهذه المشاريع.

وقال الصفيان في سؤال لـ«اليوم» حول أسباب تعطل إشارات المرور في عدد من شوارع الجبيل: إن الجهة المختصة لتعطل الإشارات هي المرور، وإن دور البلدية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

يذكر أن سكان ضاحية الجبيل قد تعرضوا لمعاناة خلال فترة سقوط الأمطار لدرجة عدم قدرتهم الوصول إلى منازلهم بسهولة؛ لعدم سفلتة الشوارع والمياه الراكدة وتعطل السيارات في المياه الضحلة.

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