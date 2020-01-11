شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مشاريع لخدمات الطرق بضاحية الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
كما تم طرح عدة مشاريع بمخطط ضاحية الملك فهد؛ بهدف استكمال خدمات الطرق، وجارٍ العمل بهذه المشاريع.
وقال الصفيان في سؤال لـ«اليوم» حول أسباب تعطل إشارات المرور في عدد من شوارع الجبيل: إن الجهة المختصة لتعطل الإشارات هي المرور، وإن دور البلدية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
يذكر أن سكان ضاحية الجبيل قد تعرضوا لمعاناة خلال فترة سقوط الأمطار لدرجة عدم قدرتهم الوصول إلى منازلهم بسهولة؛ لعدم سفلتة الشوارع والمياه الراكدة وتعطل السيارات في المياه الضحلة.
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