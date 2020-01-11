شكرا لقرائتكم خبر عن مسح ميداني لمؤشرات المرصد الحضري بمحافظات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وافتتح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، الورشة المنعقدة على مسرح الأمانة، التي نظمتها الأمانة بالتعاون مع جمعية «وئام» الخيرية وتحت إشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.
وقال م. الجبير في كلمته إن المرصد الحضري عمل مشترك يستلزم التعاون الكامل مع فريق العمل من حيث تزويد المرصد بالبيانات والمعلومات الصحيحة والمحدثة، ليتمكن من إعداد المؤشرات الحضرية لتحقيق الأهداف المرجوة إلى جانب بناء شراكات مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع بمختلف أنواعها ومستوياتها وأنشطتها. يذكر أن مشروع المرصد الحضري المحلي يهدف لبناء منظومة مؤشرات تسهم في إعداد سياسات التنمية الحضارية على جميع المستويات ومتابعتها ويعمل المرصد الحضري على تجميع بيانات المؤشرات من أربع جهات رئيسة هي: الجهات الحكومية، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، المواطنون، من خلال المسوحات الميدانية.
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