شكرا لقرائتكم خبر عن 2,412,572 معتمرا يصلون المملكة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، صدور 2,716,858 تأشيرة عمرة، منذ بدء موسم العمرة في غرة محرم 1441 وحتى 14 من جمادى الأولى.

جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,412,572 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة2,037,631 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,272,163 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 133,110 معتمرين فيما وصل 7,299 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 568,536، تليها إندونيسيا 505,217، وثالثا جاءت الهند 292,822، ثم مصر 137,834، وماليزيا خامسا بـ 124,951 معتمرًا.

وتأتي بعدها كل من: تركيا 94,854، بنجلاديش 90,894، الجزائر 89,006، الإمارات 55,288، فلسطين 48,951 معتمرًا. وأوضح المشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة المستشار أيمن العرفج، أن عدد الوثائق التأمينية الشاملة للمعتمرين التي أصدرتها الوزارة منذ بداية 2020 وحتى أول أمس للمعتمرين بلغت 179,595 وثيقة منها 37,158 وثيقة فعالة. ووثيقة التأمين الشامل التي تتاح للمعتمرين من خارج المملكة، تقدم لهم الخدمات الصحية وتعوضهم في حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث من خلال رقم جواز السفر الخاص بالمعتمر.