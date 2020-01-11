شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف زوار «جازان الشتوي» بمفهوم التطوع والان نبدء بالتفاصيل

عرفت جمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان زوار فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ12 برسالتها؛ سعيا لأن تكون جزءاً من التنمية ونشر مفهوم التطوع، ولتحقيق رؤية الوطن 2030 للوصول إلى مليون متطوع. ويعد ركن الجمعية في فعاليات «هابي جازان» بالكورنيش الأوسط لمدينة جازان مقصدًا هامًا لزوار الفعاليات للتعرف على أبرز نشاطات الجمعية التي نفذت خلال العام الماضي 28 برنامجًا تطوعيًا لخدمة المجتمع، وأهداف الجمعية في إبراز الدور التطوعي الذي تقوم به المملكة والاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال التطوع، وتطوير منظومة متكاملة للمعايير المهنية والأخلاقية للعمل التطوعي ورفع مستوى الوعي في المجتمع بأهمية العمل التطوعي، وكذلك تأهيل كفاءات وطنية للعمل التطوعي، إلى جانب تبني المبادرات التطوعية، وتقديم الخدمات لكل الفرق لرفع نسبة التطوع من خلال الدورات وورش العمل. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد عارضي أن الجمعية تضم حاليا 20 فريقا تطوعيا، منها 4 فرق صحية و10 فرق اجتماعية وفريقان في مجال حفظ النعمة وفريق تطوعي واحد في المجالات الإسعافية والتوعوية والإعلامية، وفريق متخصص بأجهزة المرضى، فيما بلغ عدد المتطوعين المسجلين بالجمعية 1164 متطوعا ومتطوعة.

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