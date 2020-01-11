شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين ربيع العوامية والان نبدء بالتفاصيل
افتتح مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف نبيل الدوسري أمس فعاليات مهرجان ربيع العوامية في نسخته الأولى، الذي تنظمه جمعية العوامية الخيرية، بالتعاون مع مجموعة «أمل» بالقطيف، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وذلك في وسط العوامية، بحضور حشد كبير من المواطنين.
ويشارك في المهرجان عدد من الجهات بأركان ثقافية وصحية وترفيهية، حيث تتخلل الفعاليات التي تستمر لمدة أسبوع إقامة أمسيات شعرية، وندوات وماراثون للمشي، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى.
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