شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تطوير العلاقات مع التشيك والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير مع رئيس مجلس الوزراء التشيكي أندريه بابيش تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة. وناقش الجانبان في جلسة مباحثات رسمية خلال استقبال بابيش للجبير -الذي يزور التشيك حاليا- بمقر رئاسة الحكومة أول أمس مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك نايف بن عبود، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد العنقري.

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