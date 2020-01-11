شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله تستضيف أسر الشهداء والان نبدء بالتفاصيل
واشتمل برنامج الزيارة مختلف القطاعات بالمدينة الاقتصادية للاطلاع على المرافق العامة والمشاريع الحيوية من بينها الأحياء السكنية المتنوعة، وميناء الملك عبدالله.
وعد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الزيارة تشريفاً للمدينة الاقتصادية وفخراً لها، وامتداداً للتعاون البناء بين جميع القطاعات الحكومية المختلفة والقطاعات المساهمة في رؤية المملكة 2030. واختتمت الزيارة بخوض تجربة ترفيهية في حي البيلسان لقضاء بعض الوقت في فعاليات شتاء «عالم اللحظات»، كركوب الدرجات الهوائية، وقطار العائلة على ممشى الشاطئ، والاستمتاع بالألعاب المطاطية على المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى لعبة «بينت بول» في منطقة البوليفارد، ومشاهدة أحد الأفلام المثيرة والممتعة في صالة العرض متعددة الأبعاد قبل مغادرة المدينة.
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