شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «قطار الشتاء» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
انطلق في ساحة الفعاليات بمحطة القطار في الملز مهرجان «قطار الشتاء»، الذي تنظمه المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تزامنًا مع إجازة منتصف العام، حيث يشتمل على عدد من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف جميع فئات المجتمع.
وأوضح مدير محطة القطار بالرياض محمد القحطاني أن الفعالية تقام للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية.
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