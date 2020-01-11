شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراض حكومية بتثليث والان نبدء بالتفاصيل

استعادت بلدية محافظة تثليث التابعة لأمانة منطقة عسير، أول أمس، أراضي حكومية اعتدي عليها في المحافظة. جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض في قرية الهدود، تمثلت في مسوحات وبناء غرف على مساحة 50 ألف متر مربع، حيث تمت إزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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