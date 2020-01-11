شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس وزراء إسبانيا الجديد والان نبدء بالتفاصيل
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لبيدرو سانشيز؛ بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مملكة إسبانيا. وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.
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