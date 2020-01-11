شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس وزراء إسبانيا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لبيدرو سانشيز؛ بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مملكة إسبانيا. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لبيدرو سانشيز؛ بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مملكة إسبانيا. وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.