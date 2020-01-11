بعد وشاح تبوك..”كراني”: أجواء السعودية مقبلة على تغير مناخي واسع النطاق

أكد خبير الأرصاد الجوي وأقدم مقدمي النشرة الجوية في التلفزيون السعودي حسن كراني، أن أجواء المملكة العربية السعودية قادمة على تغير مناخي واسع النطاق في جميع العناصر الجوية، بما فيها الرياض ومكة المكرمة، لافتاً إلى أن ذلك يحتاج إلى عامل زمني ليس بالبعيد ولا بالقريب. وفي التفاصيل قال “كراني” وفقًا لـ”سبق” عن الوشاح الأبيض الذي غطّى أجزاءً من منطقة تبوك: “مع تقدُّم أيام يناير خاصة بعد الرابع منه؛ بدأت مقدمات علمية تشير إلى إمكانية هطول ثلوج على أجواء المملكة، خاصةً المناطق الشمالية الغربية – وبفضل الله – بعد ضعف المرتفع الإفريقي الذي كان مانعاً لعبور منخفضات المتوسط لأجوائنا تم العبور والتقاء المحاور بين الكتلة الباردة عبر المتوسط والدافئة على القطاع الغربي التى ساعدت في تحسن الرطوبة البنائية في المنطقة وتم توفر المعطيات من عملية تبريد والتقاء محاور وحرارة بلغت -28على مستوى 500 هيكتوباسكال.

وأضاف: “تم تدفق الهواء البارد على كافة أجواء المملكة وهطول الثلوج على مرتفعات تبوك الورد، والكل غنى به، وما يؤسف لم أجد ما يشير للأسباب العلمية لذلك، وما مدى الاستعداد مستقبلاً لمواجهه تلك الأسباب العلمية ومسمياتها ومدى إمكانية ما يمكن تعديله من البنية التحتية لمواجهة (التغير المناخي) إلى نسبة هطول الأمطار وكثافة الثلوج على الشمال وسماكة وتكون الصقيع على الوسطى، لأننا قادمون على تغير مناخي واسع النطاق في جميع العناصر الجوية على كافة أجواء المملكة”. وعن مدى إمكانية هطول الثلوج على المرتفعات الغربية وكمثل على مرتفعات مكة المكرمة وكثافة الصقيع وسمكه على الوسطى، قال “كراني”: “الجواب نعم.. ولكن ذلك يحتاج إلى عامل زمني ليس بالبعيد ولا بالقريب ويجب أن نستعد خلال هذه الفترة لما هو قادم”.