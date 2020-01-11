موافقة الفريق الطبي شرط للرقية الشرعية على المرضى النفسيين

ونصت التعديلات الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء، مؤخرا، على اللائحة أنه عند رغبة المريض أو من يمثله شرعا في الاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين، يجب أن يكون الراقي مسموحا له بالرقية الشرعية من جهات الاختصاص، وتقديم طلب الاستعانة براقٍ شرعي متضمنا بيانات المريض والراقي، وإرساله إلى الفريق الطبي، ويحق له الموافقة أو الرفض أو تأخير الاستعانة بالراقي مع بذل الأسباب. وجاءت اللائحة لتأكيد ما شملته لائحة حقوق المرضى الصادرة في 2018.
ضوابط الرقية الشرعية بالمنشآت النفسية
01 يجب أن يكون الراقي مسموحا له بالرقية الشرعية من جهات الاختصاص
02 تقديم طلب الاستعانة براق شرعي، وتعبئة نموذج الطلب الخاص بذلك، متضمنا بيانات المريض والراقي
03 بعد استكمال البيانات بالنموذج يتم إرساله إلى الفريق الطبي، ويحق له الموافقة أو الرفض أو تأخير الاستعانة بالراقي مع الأسباب
04 بعد موافقة الفريق الطبي على الاستعانة بالراقي الشرعي، يُرفع الطلب إلى قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية بالمنشأة العلاجية النفسية، للموافقة أو الرفض، مع بذل الأسباب واقتراح راق شرعي بديل للمريض وذويه
05 يقوم قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدنية بالتنسيق مع الفريق المعالج، بتحديد اليوم والوقت والمكان المناسب لتنفيذ الرقية الشرعة، في اليوم والوقت المحدد لحضور الراقي الشرعي
06 التأكد من عدم وجود أي مخاطر تهدد سلامة المريض أو الآخرين أو العاملين بالمنشأة
07 لا يحق للراقي إعطاء وصف عن حالة المريض له أو لذويه، أو التدخل في الخطة العلاجية للمريض أو الأدوية المستخدمة
08 عند مخالفة الراقي الشرعي لما جاء في الكتاب والسنة، أو إعطاء وصف عن حالة المريض له أو لذويه، أو التدخل في الخطة العلاجية للمريض، أو الأدوية المستخدمة أو مخالفة أنظمة المنشأة العلاجية، يقوم عضو الإرشاد الديني بوقف جلسة الرقية الشرعية، وتوجيه المريض أو ذويه إلى أحد الرقاة الشرعيين المرخص لهم، والتنسيق لحضوره في موعد آخر
09 لا يحق للراقي الشرعي الاطلاع على السجل الطبي للمريض، أو على أي بيانات تخص معلومات المرضى، مهما كانت الدوافع والأسباب
10 حفظ وتوثيق زيارة الراقي الشرعي للمريض من الإرشاد الديني في المنشأة العلاجية، في سجلات تخصص لذلك
11 عند الحاجة لتكرار جلسات الرقية يتم تقديم طلب مستقل لكل جلسة
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