تدوير 3 آلاف طن مخلفات إنشائية

أكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم إطلاق مشروع فرز وتدوير المُخلّفات الإنشائية «2» خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إطلاق المشروع «1»، المتمثل في تشغيل محطة فرز النفايات المنزلية والتجارية، وهو مشروع استثماري لـ15 عاما، بطاقة استيعابية 3 آلاف طن يوميا، ويعمل المشروع على استقبال مُخلّفات البناء والهدم والمشاريع في المحطة، لفرزها وتدويرها وإعادة استخدامها لمشاريع البنى التحتية. وأبان الملحم بأن المشروع يهدف إلى التخلص من الرمي العشوائي لمُخلفات البناء والهدم، والمحافظة على بيئة الحاضرة من الآثار المترتبة من تلك المخلفات، وضبط عمليات التخلص منها عبر نظام إلكتروني يرتبط مباشرة مع أنظمة الأمانة الخاصة بإصدار الرخص الإنشائية والمشاريع، لضمان وصول جميع المخلفات إلى محطة الفرز والتدوير.



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