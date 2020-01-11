السعودية اليوم / الزائر الأبيض يكسو شعيب "الابيّض" بمنطقة الحدود الشمالية



عرعر 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

شهدت منطقة الحدود الشمالية اليوم تساقطًا للأمطار والثلوج على شعيب " الأبيّض" غرب مدينة عرعر.

واكتست الأرض باللون الأبيض إثر تساقطها واستمتع المواطنون وأسرهم بهذه الأجواء.

وهطلت اليوم أمطار متوسطة على مدينة مدينة عرعر ومحافظة طريف، وأمطار خفيفة على محافظة رفحاء، جعلها الله سقيا خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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