- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم مصممات سعوديات في مشهد الأزياء العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مصممات سعوديات في مشهد الأزياء العالمي
من أروى البناوي إلى مشاعل الراحجي
متابعات الخليج 365 - متابعة
تشق النساء السعوديات طريقهن في مختلف مجالات الحياة، وتمكن بعضهن من حجز أماكن لهن في ساحات الموضة، حيث قدمن تصاميم تجمع ما بين العصرية وتفاصيل الثقافة السعودية، وفي هذه القائمة 5 سيدات من أبرز مصممات الأزياء:
1- أروى البناوي:
تخرجت من كلية لندن للأزياء في دبي عام 2015، وتستوحي تصاميمها من التراث السعودي الغني، وأدخلت إليها روح التصاميم المعاصرة، والآن هي واحدة من أكثر مصممي الأزياء المرغوبين في الشرق الأوسط.
2- هنيدة الصيرفي:
كان الفن التشكيلي عنصرًا أساسيًّا في حياة هنيدة منذ الطفولة، ودرست الفن في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ودخلت في عالم تصميم القفطانات والعبايات، ثم تخصصت في مدرسة بارسونز للأزياء في باريس، أدرجت مجلة Forbes هنيدة ضمن قائمتها كواحدة من أفضل سيدات الأعمال في الشرق الأوسط، وارتدت تصاميمها نجمات عالميات مثل بريانكا شوبرا وحليمة عدن.
3- ريم الكنهل:
ريم الكنهل واحدة من مصممات الأزياء الأكثر شهرة في المملكة، تخرجت من معهد الفنون والمهارات في الرياض.
4- رزان العزوني:
درست رزان في مدرسة متحف الفنون الجميلة وجامعة TUFTS في بوسطن، حيث كان اختصاصها موازيًا لمجال الموضة والأزياء، وأسست علامة للأزياء تحمل اسمها.
5- مشاعل الراجحي:
تشتهر مصممة الأزياء السعودية مشاعل الراجحي بأنها أول مصممة أدخلت الحجاب إلى منصة عرض الأزياء، في عام 2017، تعاونت مشاعل مع علامة الملابس الرياضية العالمية نايكى Nike، كما تشتهر بتصميم مجموعات لكل من الرجال والنساء، ويقع مركز تصنيع ملابسها في الرياض.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مصممات سعوديات في مشهد الأزياء العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.