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شرطة عسير تقبض على مرتكبي سرقة متاجر الهواتف المحمولة بخميس مشيط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ أبها صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعرض عدد من متاجر بيع الهواتف المحمولة للسرقة، فقد باشرت شرطة محافظة خميس مشيط الأربعاء الموافق 13 / 05 / 1441هـ ثلاثة بلاغات عن الجريمة، وقبض بتوفيق الله على مرتكبيها، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، أوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.



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