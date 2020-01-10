شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سارقي متاجر هواتف بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعرض عدد من متاجر بيع الهواتف المحمولة للسرقة، فقد باشرت شرطة محافظة خميس مشيط يوم الأربعاء الموافق 13 / 05 / 1441هـ ثلاثة بلاغات عن الجريمة.

وأضاف: "تم بتوفيق الله القبض على مرتكبيها، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".