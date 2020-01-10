شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تنظيف طرق تبوك من الثلوج والان نبدء بالتفاصيل

عمل فرع وزارة النقل في تبوك على تهيئة الطرق السريعة وتنظيفها بعد تساقط الثلوج التي شهدتها المنطقة فجر اليوم. وأوضح الفرع أن ذلك جاء في إطار جهوده لرفع سلامة الطرق وتأمين الحركة المرورية.

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