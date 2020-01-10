ترامب: إيران كانت تستهدف 4 سفارات أمريكية

2020-01-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن إيران استهدفت على الأرجح سفارة الولايات المتحدة في بغداد وكانت تهدف إلى مهاجمة أربع سفارات أمريكية عندما قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة القائد العسكري قاسم سليماني.

وأضاف ترامب في مقتطف من مقابلة مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية: ”سنبلغكم بأنها على الأرجح كانت السفارة في بغداد“.

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وأضاف: ”يمكنني أن أكشف عن أنني أعتقد أنها ربما كانت أربع سفارات“.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على ثمانية من كبار القادة الإيرانيين، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، وقائد الباسيج غلام رضا سليماني، إضافةً إلى ستة مسؤولين كبار آخرين، لتعيينهم من قبل، أو بالنيابة عن المرشد الأعلى، إضافة إلى عدد من الكيانات الإيرانية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة اتخذت اليوم سلسلة من الإجراءات ردًا على هجمات إيران على القوات والمصالح الأمريكية، ولحرمان النظام الإيراني من العوائد بسبب إدارته للسياسة الخارجية العنيفة، مؤكدةً مواصلتها مساءلة الأفراد والكيانات عن دعم جبهات الإرهاب الإيرانية العديدة.

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