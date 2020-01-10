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2020-01-10 القبض على سارقي متاجر الهواتف في خميس مشيط ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قبضت شرطة منطقة عسير على مرتكبي سرقة متاجر الهواتف المحمولة بخميس مشيط. وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعرض عدد من متاجر بيع الهواتف المحمولة للسرقة، فقد باشرت شرطة محافظة خميس مشيط يوم الأربعاء الموافق 13 / 05 / 1441هـ ثلاثة بلاغات عن الجريمة، وتم بتوفيق الله القبض على مرتكبيها، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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