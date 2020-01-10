شكرا لقرائتكم إعلان نتائج جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حاليًّا في الصياهد، مساء اليوم الجمعة، عن أسماء الفائزين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لألوان (الصفر- الوضح- الشقح- الشعل- الحمر- المجاهيم).

وجاء إعلان النتائج للمسابقة التي انطلقت في 17 ديسمبر الماضي، بعد ظهور نتائج الـDNA التي خضعت لها جميع الفحول المشاركة، وأسفرت عن وجود أربعة فحول غير مطابقة، اثنين منها في لون الشعل وحالة في الوضح ومثلها في المجاهيم.

نتائج الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الصفر:

1- دبيان معيض دبيان السبيعي

2- سلطان محمد علي السبيعي

3- زعل فهيد رفاعي الديحاني

4- ضيف الله حجيلان المطيري

5- بخيت مانع دغبج الشكرة

نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الشقح:

1- عمير فهد شنار القحطاني

2- عبدالله دلمخ الحضيني السبيعي

3- مناحي سعود محمد القحطاني

4- ذعار مناحي مبارك الدوسري

5- فيصل محيميد خصيوي العتيبي

نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الشعل:

1- بندر صحن غنيم بن شويه

2- الكويتي عبدالله علي الخنفور الرشيدي

3- الكويتي محمد فالح ابن شالح العجمي

4- الكويتي علوش نحيان فهيد العجمي

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5- نايف عبدالله فرج العتيبي

نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الحمر:

1- سمير زهيان فهد المطيري

2- فهد مفرع عشق الجيطاء

3- رجاء محسن رابح المطيري

4- مسفر محمد شنين الودعاني

5- محمد عبدالله نياف بن عون

نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون المجاهيم:

1- بادي بداح عواد الدوسري

2- محمد عبدالله الفصام الدوسري

3- محمد شعف وقيان الدوسري

4- الإماراتي عبيد محمد عبيد العامري

5- سالم هادي مسعود المري

نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الوضح:

1- مبخوت هذال نزهان الدوسري

2- خالد صالح عبدالعزيز الراجحي

3- عبود هريسان ناصر المقاطي

4- سالم عبدالله مطر البقمي

5- طاحوس فالح دغيم المسعري

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