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شراكات إستراتيجية مرتقبة مع زيارة رئيس وزراء اليابان إلى المملكة

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2020-01-10

شراكات إستراتيجية مرتقبة مع زيارة رئيس وزراء اليابان إلى المملكة

تشهد العلاقات بين البلدين نقلة نوعية وتطورًا مدهشًا ونموًّا مطردًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعكس العلاقات اليابانية تاريخًا من التعاون السياسي والاقتصادي المتميز، لتأتي زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى المملكة لتؤكد هذه العلاقات الثنائية المميزة، المستوى العالي من التنسيق، خاصةً بعد أن تسلمت السعودية رئاسة مجموعة العشرين من اليابان.

وتعمل المملكة بالشراكة مع اليابان على تحقيق نموذج مثالي للشراكات الإستراتيجية لدعم جهود التنوع الاقتصادي للمملكة والتوسع الاستثماري لليابان في الخارج، ويتمثل ذلك في الرؤية السعودية اليابانية 2030، وافتتاح مكاتب لتحقيق هذه الرؤية في الرياض وطوكيو.

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وتشهد العلاقات الثنائية بين المملكة واليابان نقلة نوعية وتطورًا مدهشًا ونموًّا مطردًا وتعاونًا لافتًا، إثر تحركات عدة تبناها ولي العهد الأمير ، ومع رؤية 2030 المتطلعة لتحقيق طفرة اقتصادية بالمملكة.

ومن المرتقب أن تشهد الزيارة شراكات إستراتيجية جديدة وتأكيد علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصةً وأن منتصف العام الماضي أقامت السعودية واليابان منتدى الرؤية السعودية اليابانية 2030، بتنظيم من مركز التعاون الياباني في الشرق الأوسط، وبحضور شخصيات بارزة من رجال الدولة السعودية والمستثمرين اليابانيين والسعوديين على حد سواء، وحظي بمتابعة عالمية، لما تمخض عنه من أثر اقتصادي ممتد.

وحضرت 300 شركة يابانية المنتدى تطلعًا للاستثمار في السوق السعودية، بالإضافة إلى 24 جهة سعودية حاولت عرض رؤاها واستعراض ما تتمتع به السوق السعودية من تسهيلات وأرضية خصبة واعدة، وهو ما يعد بمشاريع أكثر امتدادًا داخل السعودية من قبل مستثمري أكبر دولة تكنولوجية، وهو ثمرة رؤية 2030، التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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