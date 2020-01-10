حرس الحدود .. همة عالية في مختلف الظروف والأحوال

2020-01-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعمل رجال حرس الحدود ليل نهار في مختلف الظروف والأحوال بهمة عالية؛ لحماية حدود الوطن.

وبينت صور ومقطع فيديو نشره حرس الحدود، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ثبات رجال حرس الحدود بهمة وشموخ وسط الثلوج التي تتعرض لها بعض المناطق في المملكة وتحديدًا الحدودية.

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وشهدت منطقة تبوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة تساقط الثلوج بشكل كثيف، حيث اكتست المرتفعات والجبال باللون الأبيض.

كما شهدت العديد من المناطق تساقط الثلوج لتكتسي بالأبيض وسط طقس غير مستقر، ولكن هذا لم يزد رجال حرس الحدود إلا إصرارًا على أداء واجبهم المقدس في حماية تراب الوطن.

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