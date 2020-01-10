لماذا يرتبط الزنجبيل بالمربعانية؟

2020-01-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن للزنجبيل تأثيرًا نسبيًّا على تخفيض الضغط؛ بسبب توسيعه للأوعية الدموية ومن ضمنها الجلد، وهذا ما يعطي الشعور بالدفء.

وأوضح النمر في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الجمعة، أنه لهذا السبب يرتبط الزنجبيل بموسم المربعانية.

وفي وقت سابق، قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: إن البرد الحاصل الآن يسمى البرد الإزيرق، وسمي بهذا نسبة إلى زرقة السماء، وقيل نسبة إلى زرقة الأجساد من البرد.

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وأضاف الزعاق، أن أبرد أيام السنة هي آخر أيام المربعانية وأول أيام الشبط، وبرد المربعانية ينبعث من باطن الأرض وبرد الشبط يتشعشع من وجه السماء.

وتابع أن هذه الفترة هي الأيام الأبرد على مدار السنة.

في سياق متصل، الزنجبيل وهو نوع نباتي من جنس الزنجبيل من الفصيلة الزنجبيلية، من نباتات المناطق الحارة، وتستعمل جذاميره النامية تحت التربة، والتي تحتوي على زيت طيار، لها رائحة نفاذة وطعم لاذع ولونها إما سنجابي أو أبيض مصفر.

والزنجبيل له أزهار صفراء ذات شفاه أرجوانية ولا يستخرج الزنجبيل إلا عندما تذبل أوراقه الرمحية، ولا يطحن إلا بعد تجفيفه، فيما تحتوي ريزومات الزنجبيل على زيوت طيارة وراتنجات أهمها الجنجرول ومواد نشوية وهلامية.

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