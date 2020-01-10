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طيران الخليج البحريني يغير مسار رحلاته لتجنب أجواء إيران
بعد سقوط الطائرة الأوكرانية ومقتل 186 شخصًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن طيران الخليج البحريني تغيير مسار رحلاته لتجنب أجواء إيران كإجراء احترازي.
ورجح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولنبرغ، أن يكون سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران، يوم الأربعاء، ناجمًا عن نظام صاروخي إيراني؛ مما أدى إلى مقتل 186 شخصًا.
وقال ينس ستولتنبرغ: “لن أخوض في تفاصيل معلوماتنا الاستخباراتية، لكن ما يمكن أن أقوله هو أن ليس لدينا أي سبب يدعو لعدم تصديق التقارير التي شاهدناها من مختلف عواصم دول حلف الناتو”.
وكانت كندا وبريطانيا قد أعلنتا أن إيران أسقطت الطائرة قرب طهران، ربما عن طريق الخطأ.
وفي المنحى نفسه، عرض وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، المساعدة الكاملة على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في إطار تحقيقات الكارثة.
وطالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بتحقيق “مستقل وذي مصداقية” بشأن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، والتي أسفرت عن مقتل 186 شخصًا كانوا على متنها.
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