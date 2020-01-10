1.3 مليون اتصال استقبلها مركز العناية بالمستفيدين بوزارة الإسكان خلال 2019

استقبل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين التابع لوزارة الإسكان أكثر من 1.3 مليون اتصال خلال العام 2019، تضمنت استفسارات بشأن الخيارات السكنية المتنوعة التي توفرها الوزارة، تم الرد عليها وخدمة المتصلين بشأنها. وأوضحت وزارة الإسكان أن الاتصالات التي تلقاها المركز شملت أكثر من 855.360 اتصالاً للاستفسارات عن المنتجات السكنية والمشاريع بما نسبته 65٪، وأكثر من 197.390 اتصالاً للاستفسارات عن الأراضي المجانية التي شكلت 15% من الاتصالات، وذات النسبة لاتصالات طلب التسجيل في الاستحقاق الفوري، في حين شكّلت الشكاوى والملاحظات نسبة 5% من الاتصالات الواردة للمركز.

وأضافت أن المركز سهّل الاستفادة من مختلف الخدمات والتعرّف على كيفية الاستفادة منها، وتفاصيل المشاريع السكنية والأراضي ومميزاتها، وتقديم التوصيات التمويلية المناسبة للمستفيدين، بما يسهم في تيسير رحلة تملّكهم للمسكن الأول. وكانت الوزارة قد دشنت المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 منتصف فبراير الماضي، بهدف تسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج “سكني” وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها البرنامج وآلية الحصول عليها، إضافة إلى تلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالمشاريع السكنية أو الاستحقاق وحلها بشكل مباشر.