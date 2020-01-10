هؤلاء عليهم بلقاح الإنفلونزا.. “صحة الرياض” تدعو زوار مهرجان الإبل للالتزام مروريًا

دعت “صحة الرياض” الزوار والمشاركين في مهرجان مزاين الملك عبدالعزيز للإبل، إلى الالتزام بأنظمة السلامة المرورية، تجنباً للحوادث.

وناشد مساعد المدير العام للخدمات العلاجية في “صحة الرياض” الدكتور علي بن سليمان، المشاركين في المهرجان والزوار بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بما يحقق السلامة للجميع.

ولفت إلى أن “صحة الرياض” استنفرت طواقمها الطبية، في مستشفى رماح العام نتيجة لاستقبالها عددًا من الحوادث المرورية، خلال إجازة نهاية الاسبوع، حيث سجلت عددًا من الإصابات، وأكثر من وفاة، مشيراً إلى أن “صحة الرياض” تسعى لبذل كل الجهود المخلصة من قبل جميع منسوبيها لتقديم كل ما يمكن للوطن والمواطن.

في جانب آخر، واصلت “صحة الرياض” جهودها في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل للتطعيم بلقاح الإنفلونزا، وذلك عبر تقديم التطعيم للزوار والمشاركين في المهرجان.

وأوضحت أن فرق التطعيم تتواجد في المواقع التابعة لها لتقديم خدمات التطعيم للزوار والمشاركين في المهرجان، ولمست فرق التطعيم تجاوبًا كبيرًا وإقبالاً من المخالطين من الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة.

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وشددت “صحة الرياض” على ضرورة أخذ اللقاح لكل من الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى والأورام ومرضى السكري وفقر الدم المنجلي، بأخذ اللقاح، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل، والأطفال ممن أعمارهم تتجاوز 6 أشهر، وكبار السن والأشخاص المخالطين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.

وفي نفس الإطار، واصلت فرق “صحة الرياض” للتوعية استهداف زوار المهرجان بالرسائل التوعوية، وقامت فرق التوعية بتوزيع رسائل حول الأمراض التنفسية، والإنفلونزا وغيرها.

يشار أن مشاركة “صحة الرياض” لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، تشمل مجمع عيادات داخل مقر المهرجان يعمل على مدار 24 ساعة، وتضم عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع.

وتشمل المشاركة مركزين صحيين بالقرب من المهرجان وهي: مركز صحي رماح، و مركز صحي الرمحية، وتضم مشاركة “الصحة” أيضًا مستشفى رماح العام بالقرب من مقر المهرجان، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية، طيلة فترة المهرجان، كما جهزت “الصحة” 7 فِرَق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة إسعافية مخصصة لنقل حالات العدوى.

وتأتي مشاركة (الصحة) في هذا المهرجان دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع