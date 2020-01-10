القبض على 3 مواطنين بتهمة سرقة متاجر جوالات في خميس مشيط

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من متاجر الهاتف الجوال للسرقة، فقد باشرت شرطة محافظة خميس مشيط صباح يوم الأربعاء الموافق 1441/5/13، ثلاثة بلاغات عن الجريمة، وتم القبض على مرتكبيها، وهم 3 مواطنين بالعقد الثالث من العمر، حيث جرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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